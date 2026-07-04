Спасатели достали из рязанского водоёма труп подростка

Вечером 3 июля спасатели выезжали на поиски 17-летнего подростка, утонувшего в деревне Красный Восход Рязанского округа. В 00:45 4 июля дайвер-спасатель обнаружил тело и достал из воды.

Спасатели достали из рязанского водоёма труп подростка. Об этом сообщили в группах АНО «Аварийно-спасательный центр Салюс» и МСО РязГМУ «Salus» им. В. И. Васильева в «ВК».

Вечером 3 июля спасатели выезжали на поиски 17-летнего подростка, утонувшего в деревне Красный Восход Рязанского округа.

В 00:45 4 июля дайвер-спасатель обнаружил тело и достал из воды.

Фото: группа МСО РязГМУ «Salus» им. В. И. Васильева в «ВК».