Скончалась народная артистка России Екатерина Жемчужная

Екатерина Жемчужная умерла на 83-м году жизни. Артистка родилась в 1944 году в Тульской области. На ее счету более 20 киноролей: «Вечный зов», «Карнавал», «Цыганское счастье», «Чардаш Монти», «Цыганка Аза» и другие. Юную актрису в театр «Ромэн» пригласил главный режиссер Семен Баркан в 1964 году.

Скончалась народная артистка России Екатерина Жемчужная. Об этом 4 июля сообщили в пресс-службе московского цыганского театра «Ромэн».

Екатерина Жемчужная умерла на 83-м году жизни.

Артистка родилась в Тульской области в 1944 году. На ее счету более 20 киноролей: «Карнавал», «Вечный зов», «Цыганское счастье», «Цыганка Аза», «Чардаш Монти» и другие.

Юную актрису в театр «Ромэн» пригласил главный режиссер Семен Баркан в 1964 году.

О месте прощания объявят позже.