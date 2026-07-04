Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Пнд, 06
22°
Втр, 07
20°
Срд, 08
22°
ЦБ USD 77.23 -0.7 04/07
ЦБ EUR 88.03 -0.68 04/07
Нал. USD 79.31 / 79.90 06/07 13:45
Нал. EUR 92.41 / 93.15 06/07 13:45
Новости
Итоги года New
Публикации
Обзор цен на сезонные фрукты и ягоды на рынке в Рязани
Редакция РЗН. Инфо вновь решила сделать обзор цен на ры...
3 июля 14:15
1 060
VOYAH ФРИ / FREE версия Спорт+: Новый эталон гибридного премиума. Тест...
Бренд VOYAH по результатам продаж в мае 2026 года в оче...
2 июля 14:01
1 427
Премиальные китайские автомобили: почему Hongqi выбирают ценители стат...
Восприятие роскоши в автомобильном мире стремительно тр...
1 июля 14:29
2 350
170 квартир в Рязани живут 45 дней без горячей воды. Они боятся остать...
Жители домов №№ 67 и 69 на Касимовском шоссе уже более...
30 июня 15:05
2 457
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
Мосты, дороги и школы. Интервью с Павлом Супруном
О 90-х, фанатском движении и разочаровании в системе. Интервью с Денисом Боковым
«Сегодня чиновник не калужский волк, а товарищ». Интервью с управляющим директором ГК «Зеленый сад — наш дом»
«Я не кабинетный человек». Первое большое интервью Рустама Халикова
ИТОГИ ГОДА 2025
Все спецпроекты →
Путин подписал закон об обеспечении внутреннего рынка топливом и поддержке НПЗ
Как следует из документа, правительство будет определять виды топлива, допущенные к обороту в стране. В частности, закон допускает смешение прямогонного бензина с иными компонентами для производства высокооктанового бензина — такой бензин будет учитываться в объемах выпуска, а акциз включаться в его стоимость. Для вычета акциза дается три месяца; при возврате смешанного бензина акциз не вернут. Помимо этого, закон предусматривает возможность получения демпфера при производстве и импорте бензина.

Российский лидер Владимир Путин подписал закон, направленный на обеспечение внутреннего рынка автомобильным бензином и дизельным топливом и поддержку НПЗ. Об этом 4 июля сообщило РИА Новости.

Как следует из документа, правительство будет определять виды топлива, допущенные к обороту в стране.

В частности, закон допускает смешение прямогонного бензина с иными компонентами для производства высокооктанового бензина — такое топливо будет учитываться в объемах выпуска, а акциз включаться в его стоимость. Для вычета акциза дается три месяца; при возврате покупателем смешанного бензина акциз возмещаться не будет.

Помимо этого, закон предусматривает возможность получения демпфера при производстве и импорте бензина.

При импорте из стран ЕАЭС норматив возмещения увеличен с 0,68 до 0,9. Из других стран — рассчитывается на основе цены на Аи‑92 в Индии и затрат на доставку.

Кроме того, доля производства прямогонного бензина будет определяться по итогам каждого налогового периода.

Срок действия модернизационных соглашений для НПЗ с инвестициями свыше 100 млрд рублей продлен до конца 2026 года.

Новые меры будут распространяться на правоотношения, возникшие с 1 июня 2026 года, а по модернизации НПЗ — с 1 января 2026 года (имеют обратную силу).

Закон вступает в силу после официального опубликования (отдельные нормы — с иных сроков).