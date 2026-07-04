Путин подписал закон об обеспечении внутреннего рынка топливом и поддержке НПЗ

Как следует из документа, правительство будет определять виды топлива, допущенные к обороту в стране. В частности, закон допускает смешение прямогонного бензина с иными компонентами для производства высокооктанового бензина — такой бензин будет учитываться в объемах выпуска, а акциз включаться в его стоимость. Для вычета акциза дается три месяца; при возврате смешанного бензина акциз не вернут. Помимо этого, закон предусматривает возможность получения демпфера при производстве и импорте бензина.

Российский лидер Владимир Путин подписал закон, направленный на обеспечение внутреннего рынка автомобильным бензином и дизельным топливом и поддержку НПЗ. Об этом 4 июля сообщило РИА Новости.

Как следует из документа, правительство будет определять виды топлива, допущенные к обороту в стране.

В частности, закон допускает смешение прямогонного бензина с иными компонентами для производства высокооктанового бензина — такое топливо будет учитываться в объемах выпуска, а акциз включаться в его стоимость. Для вычета акциза дается три месяца; при возврате покупателем смешанного бензина акциз возмещаться не будет.

Помимо этого, закон предусматривает возможность получения демпфера при производстве и импорте бензина.

При импорте из стран ЕАЭС норматив возмещения увеличен с 0,68 до 0,9. Из других стран — рассчитывается на основе цены на Аи‑92 в Индии и затрат на доставку.

Кроме того, доля производства прямогонного бензина будет определяться по итогам каждого налогового периода.

Срок действия модернизационных соглашений для НПЗ с инвестициями свыше 100 млрд рублей продлен до конца 2026 года.

Новые меры будут распространяться на правоотношения, возникшие с 1 июня 2026 года, а по модернизации НПЗ — с 1 января 2026 года (имеют обратную силу).

Закон вступает в силу после официального опубликования (отдельные нормы — с иных сроков).