Ночью ВСУ попытались атаковать Рязанскую область

БПЛА самолетного типа средства ПВО перехватили над Рязанской областью в период с 20.00 3 июля до 7.00 4 июля. Число сбитых дронов не называется. Всего над Россией ночью уничтожили 389 украинских беспилотников. Также атаки отражены над Белгородской, Брянской, Владимирской, Калужской, Курской, Липецкой, Ленинградской, Новгородской, Орловской, Псковской, Ростовской, Саратовской, Смоленской, Тверской, Тульской областями, Краснодарским краем, московским регионом, Крымом, Азовским и Черным морями. По данным РСЧС, в Рязанской области в 6.00 4 июля отменили угрозу атаки БПЛА.