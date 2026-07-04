На Землю обрушилась сильная магнитная буря

Событие началось с опозданием почти на двое суток. После трех часов ночи уровень возмущений геомагнитного поля превысил отметку магнитной бури и практически сразу индекс Кр достиг значения в шесть единиц, что соответствовало магнитной бури среднего уровня. После шести утра она достигла уровня сильной — G3. Согласно прогнозу Михаила Леуса, в течение ближайших трех-шести часов магнитная буря прекратится, однако возмущения геомагнитного поля сохранятся в течение ближайших двух суток. При этом в воскресенье, 5 июля, они вновь могут достигать уровня магнитной бури.

В субботу, 4 июля, на Землю обрушилась сильная магнитная буря. Об этом сообщил метеоролог Михаил Леус в своем Telegram-канале.

Событие началось с опозданием почти на двое суток. После трех часов ночи уровень возмущений геомагнитного поля превысил отметку магнитной бури и практически сразу индекс Кр достиг значения в шесть единиц, что соответствовало магнитной бури среднего уровня. После шести утра она достигла уровня сильной — G3.

Согласно прогнозу Михаила Леуса, в течение ближайших трех-шести часов магнитная буря прекратится, однако возмущения геомагнитного поля сохранятся в течение ближайших двух суток.

При этом в воскресенье, 5 июля, они вновь могут достигать уровня магнитной бури.