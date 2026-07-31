В Рязани оштрафовали 21 человека за незаконные земляные работы

С начала 2026 года в Рязани к административной ответственности привлекли 21 нарушителя за проведение земляных работ без разрешений. Об этом сообщили в горадминистрации. Общая сумма назначенных штрафов составила 352 тысячи рублей. Согласно закону Рязанской области «Об административных правонарушениях», проведение земляных работ без разрешения влечет штрафы.

С начала 2026 года в Рязани к административной ответственности привлекли 21 нарушителя за проведение земляных работ без разрешений. Об этом сообщили в горадминистрации.

Общая сумма назначенных штрафов составила 352 тысячи рублей.

Согласно закону Рязанской области «Об административных правонарушениях», проведение земляных работ без разрешения влечет штрафы:

для граждан — от 3 до 5 тысяч рублей;

для должностных лиц — от 10 до 15 тысяч рублей;

для юридических лиц — от 150 до 250 тысяч рублей.

В администрации напомнили, что перед началом земляных работ на территории общего пользования необходимо получить соответствующее разрешение.