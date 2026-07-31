Куда пойти в выходные? Афиша РЗН.инфо на 1-2 августа

В эти выходные рязанцы могут посетить разнообразные культурные события, о которых традиционно расскажет наша афиша.

В эти выходные рязанцы могут посетить разнообразные культурные события, о которых традиционно расскажет наша афиша.

В цирке состоится премьера нового шоу — «Тропик Шоу. Мир Джуманджи».

В ДС «Олимпийский» пройдет товарищеский матч ХК «Рязань-ВДВ» — ХК «Кристалл» (Саратов), а также международное противостояние «Битва за Рязань» на призы Губернатора Рязанской области по ММА.

На Рязанской ВДНХ вновь пройдет финал проекта «Кофейный патруль» и «Кофейный рейв» от BRAVOS.

В Лесопарке состоится большой семейный фестиваль «Вместе».

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