За ночь над Россией перехватили 155 беспилотников

Об этом сообщили в Минобороны страны. В период с 20:00 2 июля до 7:00 3 июля средства ПВО уничтожили БПЛА над территориями Тверской, Тульской, Смоленской, Калужской, Белгородской, Брянской, Курской, Ростовской областей, Краснодарского края, Московского региона, Республики Крым и над акваториями Азовского и Черного морей.