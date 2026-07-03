В Рязанской области произошло серьезное ДТП

Об этом редакции РЗН. Инфо рассказали читатели. По словам очевидцев, Авария случилась на перекрестке между поселками Поляны и Снегири. На кадрах видно, что столкнулись два автомобиля. Обе получили сильные механические повреждения. Сотрудников ГАИ пока на месте нет. Также рязанцы отметили, что заметили машину скорой помощи, направляющуюся в сторону ДТП. Остальные подробности пока неизвестны.