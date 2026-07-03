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В Окском заповеднике ввели особый противопожарный режим
Директор заповедника издал приказ «О введении особого противопожарного режима и полного запрета посещения лесов на территории ФГБУ «Окский государственный заповедник». Он будет действовать со 2 по 22 июля. В администрации заповедника напомнили, что за нарушение требований пожарной безопасности во время действия особого противопожарного режима штраф увеличивается: для граждан — от 15 до 30 тысяч рублей; для должностных лиц — от 30 до 50 тысяч рублей; для юридических лиц — от 100 до 400 тысяч рублей. Экскурсионные объекты заповедника работают в штатном режиме.

В Окском заповеднике ввели особый противопожарный режим. Об этом сообщили в пресс-службе учреждения.

Директор заповедника издал приказ «О введении особого противопожарного режима и полного запрета посещения лесов на территории ФГБУ «Окский государственный заповедник». Он будет действовать со 2 по 22 июля.

В администрации заповедника напомнили, что за нарушение требований пожарной безопасности во время действия особого противопожарного режима штраф увеличивается:

  • для граждан — от 15 до 30 тысяч рублей;
  • для должностных лиц — от 30 до 50 тысяч рублей;
  • для юридических лиц — от 100 до 400 тысяч рублей.

Экскурсионные объекты заповедника работают в штатном режиме.

Напомним, в Окском заповеднике действовал особый противопожарный режим и в период с 11 по 30 июня.