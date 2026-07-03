Стало известно о возгорании бульдозера в Рязанской области

Об этом сообщили в пресс-службе МЧС по региону. О пожаре стало известно, 2 июля в 00:53. Транспортное средство загорелось в Новомичуринске Пронского округа. В тушении участвовали 8 человек и 2 единицы техники. Площадь распространения огня составила 1,5 м².