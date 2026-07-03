Шохин допустил сохранение ключевой ставки в июле или снижение до 14%

На заседании 24 июля Банк России, вероятнее всего, сохранит ключевую процентную ставку на уровне 14,25% или снизит ее до 14%. Глава РСПП Александр Шохин отметил, что повышение ставки в ответ на временные проинфляционные факторы было бы ошибочным решением. Шохин подчеркнул, что если ЦБ не снизит ключевую ставку, это станет неблагоприятным сценарием для тех, кто ожидает ее понижения. Он также отметил, что повышение ставки в ответ на дефицит топлива не является правильным подходом. По мнению Шохина, в текущей ситуации с топливом сложно ожидать снижения инфляции в ближайшие месяцы, так как дефицит топлива может негативно сказаться на ценах, особенно в период уборки урожая.

На заседании 24 июля Банк России, вероятнее всего, сохранит ключевую процентную ставку на уровне 14,25% или снизит ее до 14%. Глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин отметил, что повышение ставки в ответ на временные проинфляционные факторы было бы ошибочным решением, сообщает ТАСС.

Шохин подчеркнул, что если Центральный банк не снизит ключевую ставку, это станет неблагоприятным сценарием для тех, кто ожидает ее понижения. Он также отметил, что повышение ставки в ответ на дефицит топлива не является правильным подходом.

По мнению Шохина, в текущей ситуации с топливом сложно ожидать снижения инфляции в ближайшие месяцы, так как дефицит топлива может негативно сказаться на ценах, особенно в период уборки урожая. Несмотря на это, он считает, что причины роста цен носят временный характер и не связаны с увеличением кредитования экономики.

Шохин выразил сомнение в необходимости оперативной реакции Центробанка на текущие колебания, подчеркивая, что не следует жестко следовать за временными экономическими факторами.