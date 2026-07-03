Рязанские полицейские депортировали трех иностранцев из страны

Рязанские полицейские депортировали за рубеж трех иностранных граждан, отбывших срок наказания за преступления, совершенные на территории России. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД по региону. Всех иностранцев отправили в свои страны. Один из депортируемых, гражданин одной из стран Средней Азии, осужден за причинение тяжкого вреда здоровью, а второй, гражданин страны СНГ, — за угрозу убийством. В отношении этих лиц было принято решение о нежелательности их пребывания в России. Полицейские сопроводили иностранцев в Москву, откуда они были отправлены в международный аэропорт для дальнейшего вылета за собственный счет.

Рязанские полицейские депортировали за рубеж трех иностранных граждан, отбывших срок наказания за преступления, совершенные на территории России. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД по региону.

Всех иностранцев отправили в свои страны. Один из депортируемых, гражданин одной из стран Средней Азии, осужден за причинение тяжкого вреда здоровью, а второй, гражданин страны СНГ, — за угрозу убийством. В отношении этих лиц было принято решение о нежелательности их пребывания в России.

Полицейские сопроводили иностранцев в Москву, откуда они были отправлены в международный аэропорт для дальнейшего вылета за собственный счет.