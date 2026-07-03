Правительство РФ разрешило оборот бензина «Евро-3» до 2026 года

Ряду нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ) предоставлено право выпускать автомобильный бензин с пониженными требованиями к содержанию серы. В частности, на внутреннем рынке будет разрешен выпуск бензина класса «Евро-5» с содержанием серы до 150 мг на кг, а для дизельного топлива установлен предельный уровень серы в 350 мг на кг. Отмечается, что новые виды топлива не будут маркироваться единым знаком обращения продукции на рынке Евразийского экономического союза и не смогут быть реализованы на территориях других государств — членов ЕАЭС. Министерство энергетики России получит обязательство по мониторингу ситуации и будет ежеквартально отчитываться.

Правительство Российской Федерации разрешило до конца 2026 года оборот бензина, соответствующего стандартам «Евро-3». Соответствующее постановление опубликовано и уже вступило в силу, сообщает ТАСС.

Ряду нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ) предоставлено право выпускать автомобильный бензин с пониженными требованиями к содержанию серы. В частности, на внутреннем рынке будет разрешен выпуск бензина класса «Евро-5» с содержанием серы до 150 мг на кг, а для дизельного топлива установлен предельный уровень серы в 350 мг на кг.

Отмечается, что новые виды топлива не будут маркироваться единым знаком обращения продукции на рынке Евразийского экономического союза и не смогут быть реализованы на территориях других государств — членов ЕАЭС. Министерство энергетики России получит обязательство по мониторингу ситуации, связанному с исполнением данного механизма, и будет ежеквартально отчитываться перед правительством о производителях, объемах и технологиях получения такого топлива.