На территории Рязанской области объявлена угроза атаки БПЛА
Об этом сообщили в РСЧС. Беспилотная опасность начала действовать в регионе с 10:00 3 июля. Рязанцев призвали избегать открытых участков, не подходить к окнам.
На территории Рязанской области объявлена угроза атаки БПЛА. Об этом сообщили в РСЧС.
Беспилотная опасность начала действовать в регионе с 10:00 3 июля. Рязанцев призвали избегать открытых участков, не подходить к окнам.
Напомним, ночью тоже действовала угроза атаки БПЛА. Ее объявили в 1:50 3 июля, а отменили в 7:26.