Мошенники начали обещать россиянам премиум-топливо из Германии

Мошенники обманывают россиян, предлагая «качественное» и дешевое топливо из Европы. Как сообщает Telegram-канал Mash, в сети появились каналы с накрученными подписчиками и фейковыми отзывами, которые рекламируют бензин из стран, таких как Германия. Мошенники обещают премиум-бензин по схеме закладки: после предоплаты клиенту должны предоставить координаты бензовоза и кодовое слово для водителя. Однако, после перевода 6 тысяч рублей «продавец» начинает переносить сроки, отправляет жертву в другой город и вскоре исчезает. В результате, пострадавшие остаются без денег и без топлива.

Мошенники обманывают россиян, предлагая «качественное» и дешевое топливо из Европы. Как сообщает Telegram-канал Mash, в сети появились каналы с накрученными подписчиками и фейковыми отзывами, которые рекламируют бензин из стран, таких как Германия.

Мошенники обещают премиум-бензин по схеме закладки: после предоплаты клиенту должны предоставить координаты бензовоза и кодовое слово для водителя. Однако, после перевода 6 тысяч рублей «продавец» начинает переносить сроки, отправляет жертву в другой город и вскоре исчезает. В результате, пострадавшие остаются без денег и без топлива.