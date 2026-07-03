Депутаты Госдумы обратились в Минцифры с просьбой отменить блокировку Telegram

Депутат Владимир Исаков подчеркнул, что все чаще звучат мнения о нецелесообразности дальнейших ограничений на использование мессенджеров. Он отметил, что количество преступлений с их использованием не уменьшается, а мошенники продолжают звонить из-за границы, где блокировки не действуют. Исаков также указал на ухудшение связи в «прифронтовых регионах». По информации депутатов, на блокировку мессенджеров расходуются десятки миллиардов рублей. Исаков призвал к адекватным решениям и отмене ненужных блокировок, добавив, что люди ожидают улучшений в этой сфере. В связи с этим депутаты попросили Шадаева рассмотреть возможность ослабления или отмены блокировок, если заявленные цели не достигаются.

Депутаты Госдумы обратились к министру цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максуту Шадаеву с просьбой предоставить информацию о целесообразности замедления и блокировки иностранных мессенджеров, включая Telegram. Об этом пишет «Газета. ру».

В своем письме авторы инициативы выразили сомнения в реальной пользе таких блокировок, отметив, что законопослушные граждане ежедневно сталкиваются с неудобствами.

Депутат Владимир Исаков подчеркнул, что в открытых источниках все чаще звучат мнения о нецелесообразности дальнейших ограничений на использование мессенджеров. Он отметил, что количество преступлений с их использованием не уменьшается, а мошенники продолжают звонить из-за границы, где блокировки не действуют. Исаков также указал на ухудшение связи в «прифронтовых регионах», что ставит под сомнение надежность системы оповещения о ракетной опасности и угрозах.

По информации депутатов, на блокировку мессенджеров расходуются десятки миллиардов рублей. Исаков призвал к адекватным решениям и отмене ненужных блокировок, добавив, что люди ожидают улучшений в этой сфере. В связи с этим депутаты попросили Шадаева рассмотреть возможность ослабления или отмены блокировок, если заявленные цели не достигаются.