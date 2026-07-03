Для рязанцев выпустили метеопредупреждение
Об этом сообщили на сайте МЧС по региону. Отмечается, что до конца суток 3 июля на территории Рязанской области местами ожидается кратковременный ливневый дождь, гроза, усиление ветра порывами 12-17 м/с. Также в отдельных районах возможен град.
Для рязанцев выпустили метеопредупреждение. Об этом сообщили на сайте МЧС по региону.
Отмечается, что до конца суток 3 июля на территории Рязанской области местами ожидается кратковременный ливневый дождь, гроза, усиление ветра порывами 12-17 м/с.
Также в отдельных районах возможен град.