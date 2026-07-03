Baza: в Рязани родители удалили ребенку коренной зуб маникюрными ножницами

Инцидент произошел, когда четвероклассник Миша пожаловался на подвижность зуба. Родители, не проконсультировавшись с врачом, решили самостоятельно справиться с проблемой, используя обычные ножницы для кутикулы. Спустя год после удаления зуба супруги заметили, что новый зуб так и не появился, а боль вернулась. При обращении к стоматологу выяснилось, что был удален коренной зуб, а фрагмент корня остался в десне. Это привело к тому, что рана не заживала, и в нее попадала пища, вызывая воспаление. Отмечается, что в настоящее время команда из стоматологов, ортодонта и ортопеда работает над восстановлением зуба ребенка и устранением последствий неосторожного вмешательства.

В Рязани родители нанесла вред своему ребенку, удалив его коренной зуб маникюрными ножницами. Об этом пишет канал «Baza».

Инцидент произошел, когда четвероклассник Миша пожаловался на подвижность зуба. Родители, не проконсультировавшись с врачом, решили самостоятельно справиться с проблемой, используя обычные ножницы для кутикулы.

Спустя год после удаления зуба супруги заметили, что новый зуб так и не появился, а боль вернулась. При обращении к стоматологу выяснилось, что был удален коренной зуб, а фрагмент корня остался в десне. Это привело к тому, что рана не заживала, и в нее попадала пища, вызывая воспаление.

Отмечается, что в настоящее время команда из стоматологов, ортодонта и ортопеда работает над восстановлением зуба ребенка и устранением последствий неосторожного вмешательства.