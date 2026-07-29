ЦБ повысил курс доллара почти до 79,4 рубля

Банк России установил официальный курс валют на четверг, 30 июля. Курс доллара вырос на 66 копеек и составил 79,36 рубля. Евро подорожал на 58 копеек — до 90,21 рубля. Курс юаня увеличился на 13 копеек и составил 11,72 рубля.

Банк России установил официальный курс валют на четверг, 30 июля.

Курс доллара вырос на 66 копеек и составил 79,36 рубля. Евро подорожал на 58 копеек — до 90,21 рубля. Курс юаня увеличился на 13 копеек и составил 11,72 рубля.

Официальные курсы Банка России используются при расчетах по ряду финансовых инструментов, в том числе по замещающим облигациям и фьючерсам на доллар и евро.