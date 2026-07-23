В Якутии мужчина напал на четверых людей, один погиб

Инцидент произошел в посёлке Нижний Куранах в Якутии. Пьяный мужчина поссорился с приятелями во время застолья и схватил нож на кухне. Он набросился на 35-летнего знакомого и ударил в живот — тот в тяжелом состоянии. 43-летней женщине он поцарапал кисть и отрезал палец, ещё одного товарища ранил в правую руку. Четвертый пострадавший, 26-летний молодой человек получил ранение шеи и истёк кровью. Убийца задержан.