В Госдуме заявили о положительных изменениях на рынке топлива в РФ

23 июля председатель Государственной думы Вячеслав Володин сообщил о положительных изменениях на рынке топлива и горюче-смазочных материалов в России. Выступая на пленарном заседании, он отметил, что ситуация меняется «на глазах», передает издание «Известия». По словам Володина, лимиты на поставки увеличиваются, а в некоторых случаях отменяются более жесткие нормы. Положительные изменения уже заметны в разных регионах страны, где начались поставки топлива для предприятий агропромышленной сферы. Володин подчеркнул, что такие шаги способствуют улучшению ситуации и поддержке ключевых отраслей экономики.

23 июля председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил о положительных изменениях на рынке топлива и горюче-смазочных материалов в России. Выступая на пленарном заседании, он отметил, что ситуация меняется «на глазах», передает издание «Известия».

По словам Володина, лимиты на поставки увеличиваются, а в некоторых случаях отменяются более жесткие нормы. Положительные изменения уже заметны в разных регионах страны, где начались поставки топлива для предприятий агропромышленной сферы.

Володин подчеркнул, что такие шаги способствуют улучшению ситуации и поддержке ключевых отраслей экономики.