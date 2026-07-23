Рязанцы пожаловались на нечистоты у Музея истории ВДВ

Информация появилась в комментариях под постами Павла Малкова в соцсетях. По словам жителей, канализационная вода уже неделю разливаются по территории. «Туда ведь ходят на работу люди, экскурсии с детьми и тут такое безобразие… «, — пишет рязанка. В ответ на обращения граждан МП «Водоканал» Рязани сообщило, что заявка по устранению проблемы находится в работе. «Сегодня прочищаем канализационный колодец», — говорится в сообщении. Полностью устранить проблему, планируется до конца следующей недели.

Рязанцы пожаловались на фонтан из нечистот, расположенного у входа в Музей истории ВДВ. Информация появилась в комментариях под постами Павла Малкова в соцсетях.

По словам жителей, канализационная вода уже неделю разливаются по территории.

«Туда ведь ходят на работу люди, экскурсии с детьми и тут такое безобразие… «, — пишет рязанка.

В ответ на обращения граждан МП «Водоканал» Рязани сообщило, что заявка по устранению проблемы находится в работе.

«Сегодня прочищаем канализационный колодец», — говорится в сообщении. Полностью устранить проблему, планируется до конца следующей недели.