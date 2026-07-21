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Рязанская область вновь в лидерах по реализации проекта «Производительность труда»
Рязанская область снова оказалась в числе лидеров рейтинга по реализации федерального проекта «Производительность труда». По итогам полугодовой работы регион сохранил свои позиции в тройке лучших среди субъектов РФ. Рейтинг, который проводится Федеральным центром компетенций с 2020 года, направлен на выявление регионов с успешным опытом реализации мероприятий данного проекта. Оценка основывается на девяти показателях, включая своевременное выполнение плана по вовлечению предприятий и обучению сотрудников бережливым методам.

Рязанская область снова оказалась в числе лидеров рейтинга по реализации федерального проекта «Производительность труда». По итогам полугодовой работы регион сохранил свои позиции в тройке лучших среди субъектов РФ.

Рейтинг, который проводится Федеральным центром компетенций с 2020 года, направлен на выявление регионов с успешным опытом реализации мероприятий данного проекта. Оценка основывается на девяти показателях, включая своевременное выполнение плана по вовлечению предприятий и обучению сотрудников бережливым методам.

Заместитель председателя правительства Рязанской области Юлия Швакова отметила, что высокие результаты в рейтинге свидетельствуют о серьезной заинтересованности команд региональных предприятий в повышении производительности. Это становится важным условием для развития производств, конкурентоспособности продукции и решения кадровых вопросов. В настоящее время в федеральном проекте «Производительность труда», который является частью национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика», участвуют 130 рязанских предприятий. Средний рост их производительности составил 53%, а время выполнения процессов и объем незавершенного производства сократились на 40%. Более 22,3 тыс. сотрудников прошли обучение по бережливым технологиям.

«Социальные учреждения, такие как детские сады, школы и поликлиники, также активно участвуют в этом процессе. Снижение временных затрат и повышение качества услуг здесь имеют особое значение. В этом году планируется реализовать 261 проект в сфере здравоохранения, образования, культуры и социального обслуживания», — добавила Юлия Швакова в своем посте в соцсетях.

Она подчеркнула, что большинство проектов по внедрению принципов бережливого производства осуществляется при поддержке экспертов Регионального центра компетенций Агентства развития бизнеса и министерства экономического развития Рязанской области. «Специалисты помогают выявить точки потерь и оптимизировать процессы, чтобы снизить затраты и повысить эффективность работы. В рамках проекта также рассматривается возможность перевода некоторых процессов в электронный формат, чтобы сотрудники тратили меньше времени на оформление документов», — отметила Юлия Швакова.