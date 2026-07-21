«Известия»: дети не смогут открыть электронные кошельки без согласия родителей

Согласно данным ЦБ, новая инициатива поможет снизить случаи, когда мошенники используют несовершеннолетних для получения и перевода похищенных денег. Пока окончательное решение по этому вопросу не принято. Предполагается, что новые правила будут касаться не только электронных кошельков, но и предоплаченных карт, а также платежных функций на различных цифровых платформах, таких как маркетплейсы и мессенджеры. Эксперты считают, что это повысит защиту подростков, но важно четко определить, какие сервисы попадут под новые ограничения, чтобы не затронуть обычные цифровые инструменты.

Центробанк России предложил запретить несовершеннолетним регистрировать электронные средства платежа без согласия родителей. Издание «Известия» отмечает, что эта мера направлена на защиту подростков от мошенников, которые могут использовать их для финансовых схем.

В настоящее время подростки могут открывать электронные кошельки самостоятельно, но Центробанк хочет распространить на них те же правила, что и для банковских счетов.

Согласно данным ЦБ, новая инициатива поможет снизить случаи, когда мошенники используют несовершеннолетних для получения и перевода похищенных денег. Пока окончательное решение по этому вопросу не принято.

Предполагается, что новые правила будут касаться не только электронных кошельков, но и предоплаченных карт, а также платежных функций на различных цифровых платформах, таких как маркетплейсы и мессенджеры. Эксперты считают, что это повысит защиту подростков, но важно четко определить, какие сервисы попадут под новые ограничения, чтобы не затронуть обычные цифровые инструменты.