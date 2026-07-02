Жительница Рязанской области получила более 150 тысяч благодаря прокуратуре

Прокуратура Пителинского района проверила обращение местной жительницы, которая сообщила о нарушении своих социальных прав. Об этом сообщили на сайте ведомства. Установлено, что заявительница имеет статус предпенсионера и, соответственно, право на повышенные выплаты. Однако, при подаче заявления в уполномоченный орган, ей было отказано в перерасчете на основании формальных процедурных несоответствий. После вмешательства прокуратуры женщине произведён перерасчёт, и ей были перечислены положенные выплаты в размере более 150 тысяч рублей.

Прокуратура Пителинского района проверила обращение местной жительницы, которая сообщила о нарушении своих социальных прав. Об этом сообщили на сайте ведомства.

Установлено, что заявительница имеет статус предпенсионера и, соответственно, право на повышенные выплаты. Однако, при подаче заявления в уполномоченный орган, ей было отказано в перерасчете на основании формальных процедурных несоответствий.

После вмешательства прокуратуры женщине произведён перерасчёт, и ей были перечислены положенные выплаты в размере более 150 тысяч рублей.