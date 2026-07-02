Житель Тумы 10 лет назад отобрал у молодых людей пистолет и хранил его в гараже

75-летний житель поселка Тума Клепиковского округа 10 лет назад отобрал у молодых людей самодельный пистолет и хранил его в гараже. Об этом сообщили 2 июля в пресс-службе УМВД по региону.
Полицейские проверили строения усадьбы. В шкафу с инструментами, который стоял в гараже, нашли предмет, похожий на пистолет. Оружие изъяли. Экспертиза установила, что это изготовленный кустарным способом пистолет калибра 5,6 мм. Злоумышленника задержали.
По предварительной информации полицейских, около 10 лет назад житель поселка Тума гулял в лесу и услышал звуки выстрелов. Затем увидел на полянке трех молодых людей. Юноши по очереди стреляли из пистолета по бутылкам, выставленным на земле.
Мужчина заволновался, что они «могут наделать бед» и решил забрать оружие. Житель поселка дождался, когда у молодых людей закончатся патроны, подошел к ним и под угрозой расправы отобрал пистолет, но не сдал его в полицию, а незаконно хранил в гараже.
Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 222 УК РФ, по которой грозит до пяти лет тюрьмы.