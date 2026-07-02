Житель Тумы 10 лет назад отобрал у молодых людей пистолет и хранил его в гараже

Полицейские проверили строения усадьбы. В шкафу с инструментами, который стоял в гараже, нашли предмет, похожий на пистолет. Экспертиза установила, что это изготовленный кустарным способом пистолет калибра 5,6 мм. Оружие изъяли. Злоумышленника задержали. По предварительной информации полицейских, около 10 лет назад житель поселка Тума гулял в лесу и услышал звуки выстрелов. Затем увидел на полянке трех молодых людей. Юноши по очереди стреляли из пистолета по бутылкам, выставленным на земле. Мужчина заволновался, что они «могут наделать бед» и решил забрать оружие. Житель поселка дождался, когда у молодых людей закончатся патроны и под угрозой расправы отобрал оружие.