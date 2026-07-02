За июнь в Перинатальном центре Рязани родилось рекордное число детей

Отмечается, что это наибольшее число родившихся за один месяц, превысивший предыдущий рекорд марта, когда на свет появилось 444 ребенка. Среди новорожденных почти поровну мальчиков и девочек: 227 девочек и 225 мальчиков. У пяти мам в этом месяце родились двойни. Также зафиксировали рекорды и по весу: самым маленьким пациентом июня стал малыш весом всего 480 граммов, в то время как самый крупный новорожденный набрал впечатляющие 4780 граммов.

В Перинатальном центре за первый летний месяц зафиксировано рекордное количество новорожденных — 452 малыша. Об этом сообщили в пресс-службе учреждения.

Отмечается, что это наибольшее число родившихся за один месяц, превысивший предыдущий рекорд марта, когда на свет появилось 444 ребенка.

Среди новорожденных почти поровну мальчиков и девочек: 227 девочек и 225 мальчиков. У пяти мам в этом месяце родились двойни.

Также зафиксировали рекорды и по весу: самым маленьким пациентом июня стал малыш весом всего 480 граммов, в то время как самый крупный новорожденный набрал впечатляющие 4780 граммов.

За первое полугодие в стенах Перинатального центра уже родилось 2555 деток, из которых 1306 мальчиков и 1249 девочек.