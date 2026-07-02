Всё началось с фуры кирпича: скопинский храм восстаёт из руин благодаря известному застройщику и неравнодушным людям

Ещё три года назад это был каменный остов. Сегодня — красивый храм небесно-голубого цвета с золотым куполом. История возрождения Покровской церкви в селе Костемерево — о вере, людях и нежданной помощи, которая изменила всё.

Ещё три года назад это был каменный остов. Сегодня — красивый храм небесно-голубого цвета с золотым куполом. История возрождения Покровской церкви в селе Костемерево — о вере, людях и нежданной помощи, которая изменила всё.

Костемерево — село в Рязанской области на живописном берегу реки Верды в 22 километрах от Скопина. Когда-то многолюдное, в 90-е годы село почти опустело. Сегодня Костемерево и окрестности постепенно оживают — появляются новые хозяйства, приезжают люди, готовые остаться здесь всерьёз и надолго.

С 17 века центром села была деревянная церковь Покрова Пресвятой Богородицы. На её месте в 1850 году местный помещик Н. М. Лихарев возвёл новый кирпичный храм с колокольней. В годы советской власти в храме устроили зерновой склад, а после забросили. Казалось, ещё немного — и время сотрёт его окончательно.

С чего всё началось

Людям нужен был храм — церквей поблизости не осталось. А в Костемерево стоял поруганный, заброшенный остов. В конце 2022 года инициативная группа во главе с иереем Антонием Русановым взялась за расчистку территории. Надежды было мало, но глаза боятся, а руки делают.

Первой на призыв о помощи откликнулась компания «Капитал». Девелопер не впервые участвует в благотворительных инициативах и считает, что бизнес должен быть человечным. «Руководство компании пожертвовало нам фуру кирпича. Мы восприняли это как благословение Божие, — вспоминает отец Антоний. — И начали трудиться».

Позже к помощи присоединились местные жители и предприниматели. Работа пошла быстрее, чем можно было ожидать. Стены, ветшавшие десятилетиями, начали оживать на глазах.

Два года спустя

С того момента прошло чуть больше двух лет. Сегодня здание храма восстановлено в гораздо большей красоте, чем прежде. Отремонтирована и усилена кирпичная кладка, устроена кровля, завершена отделка внутренних помещений и фасадов. Подъезд к храму отсыпали щебнем, чтобы прийти можно было в любую погоду.

7 октября 2023 года в храме прошёл первый молебен, а в марте 2025 года епископ Скопинский и Шацкий Питирим освятил купол и крест, которые тут же и установили. Теперь храм видно издалека — как ориентир для всех, кто ищет дорогу к Богу.

Всё это стало возможным благодаря помощи людей. Кстати, среди жертвователей оказался и Гарик Сукачёв — его отец родом из Костемерева.

История ещё не дописана

Эта история, начавшаяся с фуры кирпича, просто обязана завершиться хорошо. Дел ещё многое: изготовить наружные металлические двери, подвести к храму газ и восстановить колокольню.

Одна из главных задач — чтобы храм обрёл иконостас. « Капитал » призывает всех, кому близка эта история. Как говорится, сделай как мы — сделай лучше нас! Любая сумма — это вклад в общее и светлое дело.

Реквизиты для пожертвований:

Местная религиозная организация Православный Приход храма Покрова Пресвятой Богородицы с. Костемерево Скопинского района Рязанской области Скопинской Епархии Русской Православной Церкви (Московский Патриархат).