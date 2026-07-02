В Рязанском округе произошёл крупный пожар

Информация о пожаре в деревне Полково Рязанского округа поступила в 11:08 1 июля. Горели жилой дом, хозпостройка и автомобиль. В тушении участвовали 16 человек, пять спецмашин. Площадь пожара составила 120 квадратных метров. Пострадавших нет.