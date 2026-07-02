Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Чтв, 02
29°
Птн, 03
28°
Сбт, 04
26°
ЦБ USD 78.27 0 02/07
ЦБ EUR 89.18 -0.09 02/07
Нал. USD 80.01 / 79.90 02/07 13:55
Нал. EUR 93.26 / 93.20 02/07 13:55
Новости
Итоги года New
Публикации
VOYAH ФРИ / FREE версия Спорт+: Новый эталон гибридного премиума. Тест...
Бренд VOYAH по результатам продаж в мае 2026 года в оче...
27 минут назад
72
Премиальные китайские автомобили: почему Hongqi выбирают ценители стат...
Восприятие роскоши в автомобильном мире стремительно тр...
Вчера 14:29
892
170 квартир в Рязани живут 45 дней без горячей воды. Они боятся остать...
Жители домов №№ 67 и 69 на Касимовском шоссе уже более...
30 июня 2026 15:05
1 876
Из Рязани в Мурманск на CHERY. Как ведёт себя машина в дальнем путешес...
Редакция РЗН. Инфо пообщалась с рязанской автолюбительн...
23 июня 15:43
1 200
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
Мосты, дороги и школы. Интервью с Павлом Супруном
О 90-х, фанатском движении и разочаровании в системе. Интервью с Денисом Боковым
«Сегодня чиновник не калужский волк, а товарищ». Интервью с управляющим директором ГК «Зеленый сад — наш дом»
«Я не кабинетный человек». Первое большое интервью Рустама Халикова
ИТОГИ ГОДА 2025
Все спецпроекты →
В Рязанской области задержаны члены крупного синдиката, торговавшего наркотиками
Сотрудники МВД задержали 27 подозреваемых в причастности к деятельности межрегионального синдиката по обороту наркотиков. Они совершили более 30 наркопреступлений, а стоимость изъятых запрещенных веществ превысила 1 млрд рублей. В ходе обысков полиция изъяла свыше 150 кг синтетических наркотиков и около 300 кг прекурсоров. В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по статьям об участии в организованном преступном сообществе и приготовлении к сбыту наркотиков.

В Рязанской области задержаны члены крупного синдиката, торговавшего наркотиками. Об этом сообщила официальный представитель ведомства Ирина Волк.

Сотрудники МВД задержали 27 подозреваемых в причастности к деятельности межрегионального синдиката по обороту наркотиков. Они совершили более 30 наркопреступлений, а стоимость изъятых запрещенных веществ превысила 1 млрд рублей.

Задержания прошли в Башкирии, на Кубани и Ставропольском крае, а также в Иркутской, Новосибирской, Самарской, Рязанской и Магаданской областях. Как установили правоохранители, задержанные организовали полный цикл незаконного производства и сбыта наркотиков. Синтетические вещества изготавливались на подпольных лабораториях, после чего доставлялись в различные регионы и реализовывались через даркнет.

В ходе обысков полиция изъяла свыше 150 кг синтетических наркотиков и около 300 кг прекурсоров. В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по статьям об участии в организованном преступном сообществе и приготовлении к сбыту наркотиков.