В Рязанской области задержаны члены крупного синдиката, торговавшего наркотиками

Сотрудники МВД задержали 27 подозреваемых в причастности к деятельности межрегионального синдиката по обороту наркотиков. Они совершили более 30 наркопреступлений, а стоимость изъятых запрещенных веществ превысила 1 млрд рублей. В ходе обысков полиция изъяла свыше 150 кг синтетических наркотиков и около 300 кг прекурсоров. В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по статьям об участии в организованном преступном сообществе и приготовлении к сбыту наркотиков.

В Рязанской области задержаны члены крупного синдиката, торговавшего наркотиками. Об этом сообщила официальный представитель ведомства Ирина Волк.

Сотрудники МВД задержали 27 подозреваемых в причастности к деятельности межрегионального синдиката по обороту наркотиков. Они совершили более 30 наркопреступлений, а стоимость изъятых запрещенных веществ превысила 1 млрд рублей.

Задержания прошли в Башкирии, на Кубани и Ставропольском крае, а также в Иркутской, Новосибирской, Самарской, Рязанской и Магаданской областях. Как установили правоохранители, задержанные организовали полный цикл незаконного производства и сбыта наркотиков. Синтетические вещества изготавливались на подпольных лабораториях, после чего доставлялись в различные регионы и реализовывались через даркнет.

В ходе обысков полиция изъяла свыше 150 кг синтетических наркотиков и около 300 кг прекурсоров. В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по статьям об участии в организованном преступном сообществе и приготовлении к сбыту наркотиков.