В Рязанской области водитель УАЗа погиб в ДТП

ДТП произошло 1 июля, примерно в 18:10, на 13-м километре автодороги Ряжск — Журавинка — Салтыки — Кузьминка. По данным полицейских, 38-летний житель Ряжского округа, управляя УАЗ «Патриот», не справился с управлением. Автомобиль опрокинулся. Водитель от полученных травм скончался на месте происшествия. Полицейские проводят проверку и устанавливают обстоятельства аварии.