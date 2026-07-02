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В Рязанской области расширили резерв материальных ресурсов для ликвидации ЧС
Правительство Рязанской области утвердило изменения в областной резерв материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций. Соответствующий документ опубликован на сайте газеты «Рязанские ведомости». Ведомство расширило перечень оборудования для обеспечения жизнедеятельности населения при авариях. Согласно документу, объем резерва кроватей для пунктов временного размещения вырос с 500 до 2 500 штук. Аналогичные изменения коснулись комплектов постельного белья, запас которых также увеличили с 500 до 2 500 единиц. В раздел, посвященный нефтепродуктам, добавили новое оборудование. Ранее этих позиций в резерве не было. Теперь в перечень вошли 29 передвижных электростанций различной мощности (от 10 до 120 кВТ), 180 дизельных тепловых пушек и 150 электроприборов для отопления. При этом запас в 30 тонн бензина и дизельного топлива остался без изменений. Областной резерв создается заблаговременно для экстренного привлечения средств при ликвидации последствий стихийных бедствий и техногенных аварий, а также для организации первоочередного жизнеобеспечения пострадавших.

Правительство Рязанской области утвердило изменения в областной резерв материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций. Соответствующий документ опубликован на сайте газеты «Рязанские ведомости».

Ведомство расширило перечень оборудования для обеспечения жизнедеятельности населения при авариях.

Согласно документу, объем резерва кроватей для пунктов временного размещения вырос с 500 до 2 500 штук. Аналогичные изменения коснулись комплектов постельного белья, запас которых также увеличили с 500 до 2 500 единиц.

В раздел, посвященный нефтепродуктам, добавили новое оборудование. Ранее этих позиций в резерве не было. Теперь в перечень вошли 29 передвижных электростанций различной мощности (от 10 до 120 кВТ), 180 дизельных тепловых пушек и 150 электроприборов для отопления. При этом запас в 30 тонн бензина и дизельного топлива остался без изменений.

Областной резерв создается заблаговременно для экстренного привлечения средств при ликвидации последствий стихийных бедствий и техногенных аварий, а также для организации первоочередного жизнеобеспечения пострадавших.