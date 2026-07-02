В Рязанской области прошла тренировка по ликвидации последствий взрыва газа

В Ухоловском округе состоялась штабная тренировка сил РСЧС и органов местного самоуправления. Специалисты отрабатывали действия при взрыве бытового газа в многоквартирном доме. Участники проверили готовность служб, отработали взаимодействие экстренных служб (пожарные, скорая, газовая служба, полиция), провели условную эвакуацию и оказание помощи пострадавшим. Все структуры уложились в нормативы. По итогам проведут разбор действий и подготовят рекомендации.