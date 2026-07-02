В Рязанской области осудят мужчину за хранение револьвера и наркотиков

По версии следствия, в августе 2025 года мужчина на участке открытой местности обнаружил кусты дикорастущего наркосодержащего растения. Злоумышленник хранил его части дома с целью личного употребления. Кроме того, в доме фигуранта обнаружили револьвер калибра 5,6 мм и патроны к нему. Следствие установило, что осенью 2005 года обвиняемый нашел и присвоил оружие. Возбуждены уголовные дела по части 2 статьи 228 УК РФ, части 1 статьи 222 УК РФ. Материалы с обвинительным заключением направлены в Клепиковский районный суд.

Житель Клепиковского округа предстанет перед судом за хранение револьвера и наркотиков. Об этом 2 июля сообщили в пресс-службе облпрокуратуры.

По версии следствия, в августе 2025 года мужчина на участке открытой местности обнаружил кусты дикорастущего наркосодержащего растения. Злоумышленник хранил его части дома с целью личного употребления.

Кроме того, в доме фигуранта обнаружили револьвер калибра 5,6 мм и патроны к нему. Следствие установило, что осенью 2005 года обвиняемый нашел и присвоил оружие.

Возбуждены уголовные дела по части 2 статьи 228 УК РФ, части 1 статьи 222 УК РФ. Материалы с обвинительным заключением направлены в Клепиковский районный суд.