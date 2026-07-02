В Рязанской области горели два гаража

Информация о пожаре в Касимове поступила 1 июля в 18:08. Горели два гаража. Их тушили восемь человек, три спецмашины. Общая площадь пожара составила 30 квадратных метров. Пострадавших нет.

В Рязанской области горели два гаража. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Информация о пожаре в Касимове поступила 1 июля в 18:08. Горели два гаража.

Их тушили восемь человек, три спецмашины.

Общая площадь пожара составила 30 квадратных метров.

Пострадавших нет.