В Рязанской области более пяти часов действовала опасность БПЛА

Угрозу атаки БПЛА на территории Рязанской области объявляли в 00:44 2 июля. Жителей призывали избегать открытых участков, не подходить к окнам. В 06:08 беспилотную опасность отменили.