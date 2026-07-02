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В Рязанской области более пяти часов действовала опасность БПЛА
Угрозу атаки БПЛА на территории Рязанской области объявляли в 00:44 2 июля. Жителей призывали избегать открытых участков, не подходить к окнам. В 06:08 беспилотную опасность отменили.

В Рязанской области более пяти часов действовала опасность БПЛА. Об этом сообщили в РСЧС.

Угрозу атаки БПЛА на территории Рязанской области объявляли в 00:44 2 июля. Жителей призывали избегать открытых участков, не подходить к окнам.

В 06:08 беспилотную опасность отменили.