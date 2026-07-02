В Рязани женщина ограбила знакомую и угрожала расправой ей и ее детям

По данным УМВД, в начале мая 36-летняя рязанка встретилась со своей 50-летней знакомой. Женщины выпивали возле ДК «Приокский». Отмечается, что младшая из приятельниц нуждалась в деньгах и решила ограбить знакомую. Она догнала ее на улице Энгельса и, под угрозой расправы ей и ее детям, отобрала телефон рыночной стоимостью 12 тысяч рублей. В полиции подчеркнули, что грабительница уже трижды судима — за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью и кражу. Оперативники задержали рязанку. Как выяснилось, после ограбления она передала чужой телефон своему сожителю, который по ее просьбе продал его. Полицейские изъяли похищенное и в дальнейшем вернули его владелице. Рязанку заключили под стражу.

В Рязани женщина ограбила знакомую и угрожала расправой ей и ее детям. Об этом сообщает пресс-служба региональной полиции.

По данным УМВД, в начале мая 36-летняя рязанка встретилась со своей 50-летней знакомой. Женщины выпивали возле ДК «Приокский». Отмечается, что младшая из приятельниц нуждалась в деньгах и решила ограбить знакомую. Она догнала ее на улице Энгельса и, под угрозой расправы ей и ее детям, отобрала телефон рыночной стоимостью 12 тысяч рублей.

В полиции подчеркнули, что грабительница уже трижды судима — за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью и кражу.

Оперативники задержали рязанку. Как выяснилось, после ограбления она передала чужой телефон своему сожителю, который по ее просьбе продал его. Полицейские изъяли похищенное и в дальнейшем вернули его владелице.

Рязанку заключили под стражу. Ей предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного п. «г» ч.2 ст. 161 УК РФ. Уголовное дело с утвержденным прокуратурой обвинительным заключением направлено в суд.