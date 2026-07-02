В Рязани восстановили свет после массового отключения

Об этом сообщили в пресс-службе РГРЭС. Напомним, в 14:58 электричество пропало на улицах: Высоковольтная, Ленинского Комсомола, Пушкина, Семена Середы, Шевченко, Весенняя, 2 Линия, Мопровский 3-й пер., Мопровский 2-й пер., 5 Линия, 7 Линия, Весенняя, Чкалова, Новопавловский 3-й проезд, Новопавловский 4-й проезд, Новопавловский 5-й проезд, Горького, Кудрявцева, Маяковского, Первомайский проспект, Пожалостина, Право-Лыбедская, Радищева, Почтовая, Соборная, Солнечная, Голенчино район, Краснорядская, Николодворянская. Отмечается, что в 19:43 свет вновь появился.