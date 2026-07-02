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В Рязани водитель «Тойоты» пересек двойную сплошную и выехал на «встречку»
Судя по кадрам, инцидент произошел 1 июля на Горбатом мосту на улице Пролетарской. На опубликованном видео видно, что водитель иномарки выехал на встречную полосу и обогнал легковушку, которая двигалась по правой полосе.

В Рязани водитель «Тойоты» пересек двойную сплошную и выехал на «встречку». Пост об этом опубликован в соцсетях, момент удалось заснять мотоциклисту.

Судя по кадрам, инцидент произошел 1 июля на Горбатом мосту на улице Пролетарской.

На опубликованном видео видно, что водитель иномарки выехал на встречную полосу и обогнал легковушку, которая двигалась по правой полосе.

Видео взято из соцсетей.