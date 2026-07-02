В Рязани водитель «Тойоты» пересек двойную сплошную и выехал на «встречку»
Судя по кадрам, инцидент произошел 1 июля на Горбатом мосту на улице Пролетарской. На опубликованном видео видно, что водитель иномарки выехал на встречную полосу и обогнал легковушку, которая двигалась по правой полосе.
В Рязани водитель «Тойоты» пересек двойную сплошную и выехал на «встречку». Пост об этом опубликован в соцсетях, момент удалось заснять мотоциклисту.
Судя по кадрам, инцидент произошел 1 июля на Горбатом мосту на улице Пролетарской.
На опубликованном видео видно, что водитель иномарки выехал на встречную полосу и обогнал легковушку, которая двигалась по правой полосе.
Видео взято из соцсетей.