В Рязани произошло ДТП с курьерской «Газелью» Ozon

Об этом редакции РЗН. Инфо сообщили читатели. По словам очевидцев, авария случилась на пересечении улиц Грибоедова и Скоморошинская. «Врезалась в столб что-ли. Но пострадавших, вроде, нет», — пишут рязанцы. На месте работают сотрудники ДПС.