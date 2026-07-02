В Рязани пожарные выезжали на тушение автомобиля
Пожар случился 1 июля. Информация о случившемся диспетчеру поступила в 06:44. Автомобиль тушили четыре человека, две спецмашины. Площадь пожара составила шесть квадратных метров. Пострадавших нет.
В Рязани пожарные выезжали на тушение автомобиля. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.
Пожар случился 1 июля. Информация о случившемся диспетчеру поступила в 06:44.
Автомобиль тушили четыре человека, две спецмашины.
Площадь пожара составила шесть квадратных метров.
Пострадавших нет.