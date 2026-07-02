В Рязани горел трехэтажный жилой дом

В Рязани на улице Шевцовой горел трехквартирный жилой дом. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС по региону. Сообщение поступило 2 июля в 01:59. Отмечается, что огнем повреждена квартира и кровля жилого дома. Возгорание тушили 14 человек и 4 единицы техники. Площадь пожара составила 200 м². В ведомстве уточнили, что причина происшествия — неисправность зарядного устройства мобильного телефона.

В Рязани на улице Шевцовой горел трехквартирный жилой дом. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС по региону.

Сообщение поступило 2 июля в 01:59.

Отмечается, что огнем повреждена квартира и кровля жилого дома. Возгорание тушили 14 человек и 4 единицы техники. Площадь пожара составила 200 м².

В ведомстве уточнили, что причина происшествия — неисправность зарядного устройства мобильного телефона.