В Росстате рассказали, какие продукты подорожали за неделю

Инфляция в России за период с 23 по 29 июня 2026 года составила 0,22%. Неделей ранее — с 16 по 22 июня — индекс потребительских цен был на уровне 0,25%. По данным ведомства, больше всего в указанный период подорожали капуста (+4,7%), картофель (+4,5%) и лук (+3,8%). Кроме того, увеличились цены на куриное мясо (+1,6%) и сахар (+0,7%). При этом в период с 23 по 29 июня подешевели огурцы (-5,7%), помидоры (-1,8%) и бананы (-0,7%). Также снизилась стоимость куриных яиц (-2,1%).

В Росстате рассказали, какие продукты подорожали за неделю. Соответствующая информация опубликована на сайте ведомства.

Инфляция в России за период с 23 по 29 июня 2026 года составила 0,22%. Неделей ранее — с 16 по 22 июня — она была на уровне 0,25%.

По данным ведомства, больше всего в указанный период подорожали капуста (+4,7%), картофель (+4,5%), репчатый лук (+3,8%), свекла (+3,2%). Кроме того, увеличились цены на куриное мясо (+1,6%) и сахар (+0,7%).

При этом за неделю подешевели огурцы (-5,7%), помидоры (-1,8%) и бананы (-0,7%). Также снизилась стоимость куриных яиц (-2,1%).