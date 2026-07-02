В России расширят неонатальный скрининг, добавив в него еще пять заболеваний
Замминистра здравоохранения РФ Евгения Котова рассказала, что Минздрав планирует расширить неонатальный скрининг, добавив в него еще пять заболеваний. Отмечается, что неонатальный скрининг проводится практически всем новорожденным в России и помогает выявить 38 тяжелых наследственных и врожденных заболеваний.
В России расширят неонатальный скрининг, добавив в него еще пять заболеваний. Об этом сообщает ТАСС.
Замминистра здравоохранения РФ Евгения Котова рассказала, что Минздрав планирует расширить неонатальный скрининг, добавив в него еще пять заболеваний.
Отмечается, что неонатальный скрининг проводится практически всем новорожденным в России и помогает выявить 38 тяжелых наследственных и врожденных заболеваний.