В России расширят неонатальный скрининг, добавив в него еще пять заболеваний

Замминистра здравоохранения РФ Евгения Котова рассказала, что Минздрав планирует расширить неонатальный скрининг, добавив в него еще пять заболеваний. Отмечается, что неонатальный скрининг проводится практически всем новорожденным в России и помогает выявить 38 тяжелых наследственных и врожденных заболеваний.

В России расширят неонатальный скрининг, добавив в него еще пять заболеваний. Об этом сообщает ТАСС.

Замминистра здравоохранения РФ Евгения Котова рассказала, что Минздрав планирует расширить неонатальный скрининг, добавив в него еще пять заболеваний.

Отмечается, что неонатальный скрининг проводится практически всем новорожденным в России и помогает выявить 38 тяжелых наследственных и врожденных заболеваний.