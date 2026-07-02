В ОКБ врачи предотвратили инфаркт у пациента

Пациент М. проходил плановое обследование и лечение в эндокринологическом отделении ОКБ. Помимо прочих жалоб, его беспокоили давящие боли в грудной клетке и одышка при минимальной физической нагрузке. Для уточнения диагноза лечащий врач Юлия Чуфистова пригласила кардиолога Екатерину Подкопаеву. Выяснилось, что пациент страдает ишемической болезнью сердца. Для дальнейшего лечения и подбора правильной терапии пациента решили перевести в кардиологическое отделение для больных с ХСН. Пациенту провели исследование сосудов сердца — коронарографию. Результаты показали, что одна из главных артерий сердца сильно сужена: просвет почти закрыт.

В ОКБ врачи предотвратили инфаркт у пациента. Об этом сообщили в пресс-службе регионального минздрава.

Пациент М. проходил плановое обследование и лечение в эндокринологическом отделении ОКБ. Помимо прочих жалоб, его беспокоили давящие боли в грудной клетке и одышка при минимальной физической нагрузке.

Для уточнения диагноза лечащий врач Юлия Чуфистова пригласила кардиолога Екатерину Подкопаеву.

Выяснилось, что пациент страдает ишемической болезнью сердца. Для дальнейшего лечения и подбора правильной терапии пациента решили перевести в кардиологическое отделение для больных с ХСН.

Пациенту провели исследование сосудов сердца — коронарографию. Результаты показали, что одна из главных артерий сердца сильно сужена: просвет почти закрыт.

«Это было очень опасно — в любой момент мог случиться инфаркт. Поэтому врачи срочно приняли решение поставить стент. Стент — это маленькая сетчатая трубочка, которая расширяет суженный участок сосуда и восстанавливает кровоток», — говорится в сообщении.

Операция прошла успешно. Состояние пациента улучшилось, его выписали.