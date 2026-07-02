В одном из округов Рязанской области проверят жалобы на водоснабжение

Первый заместитель прокурора области Антон Шумский посетил Спасский муниципальный округ с рабочим визитом. В ходе визита он провел встречу с местными жителями, которые обратились с вопросами о водоснабжении, благоустройстве общественных территорий и качестве жилищных услуг. Антон Шумский поручил своим подчиненным проверить все поступившие обращения и взять их под контроль. Также он посетил Спасский детский сад № 1 и Спасскую гимназию, где проходят капитальные ремонты. Во время осмотра зданий он проверил качество выполненных работ и напомнил подрядчикам и местным властям о важности соблюдения условий контрактов и контроля за качеством работ.

Первый заместитель прокурора области Антон Шумский посетил Спасский муниципальный округ с рабочим визитом. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ведомства.

В ходе визита он провел встречу с местными жителями, которые обратились с вопросами о водоснабжении, благоустройстве общественных территорий и качестве жилищных услуг. Антон Шумский поручил своим подчиненным проверить все поступившие обращения и взять их под контроль.

Также он посетил Спасский детский сад № 1 и Спасскую гимназию, где проходят капитальные ремонты. Во время осмотра зданий он проверил качество выполненных работ и напомнил подрядчикам и местным властям о важности соблюдения условий контрактов и контроля за качеством работ.