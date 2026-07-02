В Кремле ответили на новые угрозы со стороны ЕС

Ранее глава евродипломатии Кая Каллас сказала, что остановить удары по Киеву можно «только за счет постоянной военной поддержки Украины и усиления давления на Москву». Также она заявила о намерении расширить антироссийские санкции. Песков прокомментировал вышесказанное. Он сообщил, что Россия продолжит усиливать давление на киевский режим, чтобы достигнуть поставленных целей.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на новые угрозы со стороны ЕС. Об этом 2 июля сообщили «Ведомости».

Ранее глава евродипломатии Кая Каллас сказала, что остановить удары по Киеву можно «только за счет постоянной военной поддержки Украины и усиления давления на Москву». Также она заявила о намерении расширить антироссийские санкции.

Песков прокомментировал вышесказанное. Он сообщил, что Россия продолжит усиливать давление на киевский режим, чтобы достигнуть поставленных целей.