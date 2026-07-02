В Госдуме предложили ввести выплату для родителей, чьим детям не хватило места в детском саду

Ввести выплату для родителей, чьим детям не хватило места в муниципальном детском саду, предложили в Госдуме. Об этом сообщает ТАСС. Депутаты полагают, что ее размер мог бы определять регион с учетом нескольких факторов — бюджетных возможностей, уровня зарплаты родителей, стоимости услуг частных детсадов и т. д.

Ввести выплату для родителей, чьим детям не хватило места в муниципальном детском саду, предложили в Госдуме. Об этом сообщает ТАСС.