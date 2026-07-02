В Госдуме напомнили, что УК должна ремонтировать в доме бесплатно
По словам депутата Дмитрия Свищева, управляющие компании многоквартирных домов без дополнительных сборов с жильцов обязаны: ремонтировать лифты и инженерные системы; заменять домофоны, лампочки и окна в подъездах, замок входной двери многоквартирного дома; убирать двор. Депутат напомнил, что жильцы ежемесячно платят за содержание и ремонт общего имущества. Это, по словам Свищева, не «черный ящик», а конкретные средства, которые должны идти на то, чтобы дом был в порядке.
В Госдуме напомнили, что УК должна ремонтировать в многоквартирном доме бесплатно. Об этом
По его словам, управляющие компании многоквартирных домов без дополнительных сборов с жильцов обязаны:
- ремонтировать лифты и инженерные системы;
- заменять домофоны, лампочки и окна в подъездах, замок входной двери многоквартирного дома;
- убирать двор.
Депутат напомнил, что жильцы ежемесячно платят за содержание и ремонт общего имущества. Это, по словам Свищева, не «черный ящик», а конкретные средства, которые должны идти на то, чтобы дом был в порядке.