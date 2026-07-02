В Госдуме напомнили, что УК должна ремонтировать в доме бесплатно

По словам депутата Дмитрия Свищева, управляющие компании многоквартирных домов без дополнительных сборов с жильцов обязаны: ремонтировать лифты и инженерные системы; заменять домофоны, лампочки и окна в подъездах, замок входной двери многоквартирного дома; убирать двор. Депутат напомнил, что жильцы ежемесячно платят за содержание и ремонт общего имущества. Это, по словам Свищева, не «черный ящик», а конкретные средства, которые должны идти на то, чтобы дом был в порядке.

В Госдуме напомнили, что УК должна ремонтировать в многоквартирном доме бесплатно. Об этом сообщил депутат Дмитрий Свищев в беседе с РИА Новости.

По его словам, управляющие компании многоквартирных домов без дополнительных сборов с жильцов обязаны:

ремонтировать лифты и инженерные системы;

заменять домофоны, лампочки и окна в подъездах, замок входной двери многоквартирного дома;

убирать двор.

Депутат напомнил, что жильцы ежемесячно платят за содержание и ремонт общего имущества. Это, по словам Свищева, не «черный ящик», а конкретные средства, которые должны идти на то, чтобы дом был в порядке.